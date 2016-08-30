16:28 | ФУТБОЛ — Трансферы

Харт прилетел в Италию для подписания контракта с "Торино"

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Итальянский журналист Джанлука Сартори в своем твиттере сообщил, что вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт прибыл в Италию, чтобы подписать контракт с "Торино". Свое заявление он подтвердил фотографией. Ранее стало известно, что Харта отпустили из расположения сборной Англии, чтобы он мог завершить переход в туринский клуб, который должен арендовать потерявшего место в составе "горожан" Харта.

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