22:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

Харт не думает о возвращении в "Манчестер Сити"

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Вратарь "Торино" Джо Харт не рассматривает возможность возвращения в "Манчестер Сити". Как сообщает ESPN, 33-летний англичанин не верит, что ему снова удастся поиграть за "горожан", пока командой руководит Хосеп Гвардьола.

Права на Харта принадлежат "Манчестер Сити", а в "Торино" он играет в аренде, однако итальянский клуб по окончании сезона вряд ли сможет выкупить контракт голкипера из-за его высокой зарплаты. Поэтому Харт рассматривает варианты продолжения карьеры в Англии, но не в "Манчестер Сити".

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