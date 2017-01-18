Харт не думает о возвращении в "Манчестер Сити"

Вратарь "Торино" Джо Харт не рассматривает возможность возвращения в "Манчестер Сити". Как сообщает ESPN, 33-летний англичанин не верит, что ему снова удастся поиграть за "горожан", пока командой руководит Хосеп Гвардьола.

Права на Харта принадлежат "Манчестер Сити", а в "Торино" он играет в аренде, однако итальянский клуб по окончании сезона вряд ли сможет выкупить контракт голкипера из-за его высокой зарплаты. Поэтому Харт рассматривает варианты продолжения карьеры в Англии, но не в "Манчестер Сити".