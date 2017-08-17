Ханс-Йоахим Ватцке: "Барселона" ни на миллиметр не стала ближе к покупке Дембеле"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке опроверг слова генерального менеджера "Барселоны" Хосепа Сегуры о том, что испанцы близки к подписанию полузащитника Усмана Дембеле. Сегура также заявил, что в ближайшие дни француз и полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью могут подписать контракты с каталонцами.

- Не могу сказать, почему Сегура позволил себе такие слова, - цитирует Kicker Ватцке. – Может быть, повлияла игра "Реала" в Суперкубке Испании. Но "Барселона" ни на миллиметр не стала ближе к покупке Дембеле.