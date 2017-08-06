Ханс-Йоахим Ватцке: "100 миллионов за Дембеле - это мало"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что "Барселоне" необходимо увеличить предложение по Усману Дембеле. 20-летний нападающий, по мнению менеджера, стоит больше 100 миллионов евро.

- 100 миллионов евро - это недостаточная цена за Дембеле, - приводит Goal слова Ватцке. - Вспомните трансфер де Брейне. Это был рекорд для чемпионата Германии. Но спустя три года, думаю, что это была не лучшая сделка.

В прошлом сезоне в чемпионате Германии французский нападающий сыграл в 32 матчах за дортмундцев и забил 6 голов.