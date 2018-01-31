Ханни будет зарабатывать в "Спартаке" два миллиона евро в год

Как стало известно "СЭ", зарплата полузащитника Софьяна Ханни в "Спартаке" будет два миллиона евро в год гарантированно. Еще 200 тысяч евро 27-летний полузащитник сможет зарабатывать в случае достижения опеределенных показателей.
Напомним, что соглашение алжирца с красно-белыми рассчитано на три с половиной года.
Ханни родился 29 декабря 1990 года во французском городе Иври-сюр-Сен. Его рост 178 см, вес – 72 кг. На молодежном уровне выступал за команды "Иври", "Булонь-Бийанкур", а также "Нант", в составе которого в 2009 году дебютировал в профессиональном футболе. С 2011 по 2013 год играл за турецкий "Кайсери Эрджиесспор", с 2013-го по 2014-й – за турецкий "Османлыспор", с 2014-го по 2016-й – за бельгийский "Мехелен". В конце мая 2016 года Ханни, ставший лучшим снайпером чемпионата-2015/16, перешел в "Андерлехт", где вскоре стал капитаном команды. Всего он провел за клуб 84 матча и забил 23 гола. В нынешнем чемпионате Бельгии на его счету 23 матча и 8 забитых мячей.
Don
shpasic, играл, даже гол забил
21:23
shpasic
Софья против Ростова в прошлом году играл?
21:22
Don
asc0002, да ладно не плачься покоритель Асмарала)
21:20
asc0002
Don И это все, что твоя никчемная коробка сумела выдать?)))
21:19
asc0002
Don
21:18
asc0002
баламошка, аххах, ну с чувством юмора у тебя все в порядке ))
21:18
Don
asc0002, твои предки почти 80 лет прятались)))
21:17
asc0002
Don, ты 15 лет под шконку прятался ))))
21:17
баламошка
asc0002 баламошка, ты почему очередной унылый товарняк хрюнделей не смотришь?) Как тебя связка Кутеп-Максимыч?//////////Начало пропустил, поэтому потом в повторе посмотрю. Раза четыре) А связка Кутепка-Максимыч через 2 года переедет в Реал за 200 лямов. Инфа 99,9 %.
21:15
Don
asc0002, а ты по товарнякам судишь о силе команды?))) Смотри в мае только снова не спрячься под шконку, как ты это делал в мае 2017 г.)))
21:10
asc0002
баламошка, ты почему очередной унылый товарняк хрюнделей не смотришь?) Как тебя связка Кутеп-Максимыч?
21:00
karlikf1
Don, ну по факту-то он на ферме, свиной. Конечно, купили бы его в ФК Газпром, мычал бы, что ФК Газпром лучший в мире клуб, а у самого голова бы кружилась от мыслей о деньгах, которые ему с неба фактически свалились. Наверняка в Андерлехте его годовой контракт был не более трёхсот тысяч, в год. Откуда ему там больше платить будут, с каких таких )(уёв? И Смолов тоже сегодня отказался переходить в Суонси потому, что никто ему там не будет и не осилит его краснодарскую получку. Так что это всё пустой трёп в ихних многочисленных интервью: "Я, хотел бы, поиграть, на более высоком, уровне". Только им всем, этим головиным, новосельцевым, терентьевым, тем же самым дзюбам и смоловым сразу Барселону, да Реал подавай, никак не меньше! На крайняк Челси, Арсенал, да МЮ, может быть сойдёт и Дортмунд - это если уж совсем деваться некуда. Поехать играть напр. в Севилью, Нант, Фиорентину, Торино, тот-же самый Суонси - это уже не их уровень, они уже всем всё доказали в футболе, чтобы играть в "каком-то" Суонси.
20:59
asc0002
shpasic Игиловцы, шоколадки и прочая нечисть это все туда, к "народным"
20:58
баламошка
asc0002 В Зените даже Витсель 5 не получал, клоун ))))))////////////Естественно, ведь он по-любому у бакланов получал не меньше 8, а с премиями дак и все 12) Даже Витсель!!) Бугага)) Кто она такая и где она играет?!
20:57
shpasic
а в Зенит берут арабов? или у них только на шоколадки вето?
20:54
asc0002
В Зените даже Витсель 5 не получал, клоун ))))))
20:46
Don
karlikf1, у бомжей он получал бы 4, если не 5, там наверное гениальный защитник всея Руси Новосельцев получал не меньше двух)))
20:39
karlikf1
Сейчас он будет говорить, что Спартак - лучший клуб, в кот. ему приходилось играть. Правильно - где он ещё стал бы получать два мульта евриков получки, в каких турциях или андерлехтах?
20:31