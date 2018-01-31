Ханни будет зарабатывать в "Спартаке" два миллиона евро в год

Как стало известно "СЭ", зарплата полузащитника Софьяна Ханни в "Спартаке" будет два миллиона евро в год гарантированно. Еще 200 тысяч евро 27-летний полузащитник сможет зарабатывать в случае достижения опеределенных показателей.

Напомним, что соглашение алжирца с красно-белыми рассчитано на три с половиной года.

Ханни родился 29 декабря 1990 года во французском городе Иври-сюр-Сен. Его рост 178 см, вес – 72 кг. На молодежном уровне выступал за команды "Иври", "Булонь-Бийанкур", а также "Нант", в составе которого в 2009 году дебютировал в профессиональном футболе. С 2011 по 2013 год играл за турецкий "Кайсери Эрджиесспор", с 2013-го по 2014-й – за турецкий "Османлыспор", с 2014-го по 2016-й – за бельгийский "Мехелен". В конце мая 2016 года Ханни, ставший лучшим снайпером чемпионата-2015/16, перешел в "Андерлехт", где вскоре стал капитаном команды. Всего он провел за клуб 84 матча и забил 23 гола. В нынешнем чемпионате Бельгии на его счету 23 матча и 8 забитых мячей.