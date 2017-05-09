Хамеса Родригеса сватают в "МЮ"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает ESPN, руководство английского клуба связывалось с представителями колумбийца и просило держать их в курсе намерений игрока покинуть мадридцев.

Одним из козырей трансфера Родригеса является его агент - Жорже Мендеш, который также представляет интересы наставника "МЮ" Жозе Моуринью и уже помог ему подписать Златана Ибрагимовича и Поля Погба.

Ранее сам Родригес заявлял, что счастлив в "Реале" и не намерен уходить из него. В текущем сезоне на его счету 31 матч, 11 голов и 8 передач во всех турнирах.