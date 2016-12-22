15:58 | ФУТБОЛ — Трансферы

Хамес Родригес посетил посольство Великобритании

0
0
0

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес был замечен у посольства Великобритании в столице Колумбии Боготе, сообщает Daly Mirror. Пресса предполагает, что игрок хочет получить британскую визу. Ранее сообщалось, что хавбек, не всегда попадающий в основу мадридцев, может зимой перейти в "Челси". Наставник "Реала" Зинедин Зидан, впрочем, неоднократно говорил, что не намерен расставаться с футболистом в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету Хамеса Родригеса только 8 матчей, 1 гол и 2 передачи в чемпионате Испании.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ