Хамес Родригес: "Не могу гарантировать, что останусь в "Реале"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес заявил, что раздумывает над поступившими предложениями, и подтвердил возможный уход из клуба, сообщает Marca. Ранее стало известно, что "Челси" готов предложить за 25-летнего колумбийца 90 миллионов евро. В текущем сезоне футболист сыграл в 8 матчах чемпионата Испании, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

– Я не могу гарантировать, что останусь в команде, – цитирует Marca Родригеса. – У меня есть несколько предложений и семь дней, чтобы подумать. Конечно, я счастлив в Мадриде, но хочется больше играть. Я расстроен, что не вышел на поле в финале клубного чемпионата, но неплохо, что у меня есть такой титул.