"Халл Сити" и "Суонси" поспорят с "Зенитом" за Раноккиа

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа попал в сферу интересов "Халл Сити" и "Суонси", информирует Daily Mirror. Согласно источнику, английские клубы, сражающиеся за выживание в премьер-лиге, видят в итальянце решение проблем оборонительной зоны. "Интер" готов отдать 28-летнего игрока в аренду при условии включения в контракт пункта об обязательном выкупе Раноккиа.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Зенита". Согласно итальянским СМИ, защитник питерцев Доменико Кришито может стать частью сделки по переходу Раноккиа в команду из Санкт-Петербурга.

По информации "СЭ", "Зенит" является фаворитом в борьбе за Раноккиа, который провел в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 7 - 8 миллионов, однако питерцы рассматривают вариант аренды до конца сезона. Еще одним претендентом на футболиста называют "Тоттенхэм".

Андреа Раноккиа: от дедовщины до "полоски ткани"