"Халл Сити" близок к подписанию Раноккиа

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа до закрытия трансферного окна может перейти в "Халл Сити". Согласно Gazzetta Dello Sport, англичане практически уладили все детали сделки с клубом, теперь же 28-летний игрок должен решить, переезжать ли на Туманный Альбион или продолжить выступления в Италии. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Болонью".

Напомним, что интерес к футболисту проявлял "Зенит". Согласно итальянским СМИ, питерцы были готовы включить в сделку по Раноккиа защитника Доменико Кришито. Позже появилась информация о том, что футболист "Интера" отказался от сделки с питерцами.