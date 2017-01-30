21:01 30 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Халл Сити" близок к подписанию Раноккиа

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Защитник "Интера" Андреа Раноккиа до закрытия трансферного окна может перейти в "Халл Сити". Согласно Gazzetta Dello Sport, англичане практически уладили все детали сделки с клубом, теперь же 28-летний игрок должен решить, переезжать ли на Туманный Альбион или продолжить выступления в Италии. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Болонью".

Напомним, что интерес к футболисту проявлял "Зенит". Согласно итальянским СМИ, питерцы были готовы включить в сделку по Раноккиа защитника Доменико Кришито. Позже появилась информация о том, что футболист "Интера" отказался от сделки с питерцами.

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Материалы REN-TV

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