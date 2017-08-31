"Халл" поспорит с "Брайтоном" за Айзека Саксесса

Форвард "Уотфорда" Айзек Саксесс может продолжить карьеру либо в "Халл Сити", либо в "Брайтоне", сообщает в своем Твиттере журналист Пит О`Рурк. По информации источника, оба клуба рассматривают возможность годичной аренды 21--летнего нигерийского нападающего.

Отметим, что переговоры "Халла", который возглавляет Леонид Слуцкий, могут свидетельствовать о сложностях в возможном переходе в клуб чемпионшипа экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат "Лестеру". Ранее сообщалось, что бывший форвард армейцев является приоритетным вариантом для российского тренера, а игрок "Уотфорда" - резервным.

Саксесс перешел в "Уотфорд" в 2016 году, подписав с клубом пятилетний контракт. За это время он провел во всех турнирах 20 матчей, забив 1 гол.

Муса и Слуцкий снова вместе?