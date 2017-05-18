Халк: "Был бы рад переехать из Китая в Англию"

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк отметил, что всегда мечтал оказаться в английском чемпионате. По словам бразильца, он может покинуть Китай до завершения срока действия своего контракта.

- Я всегда мечтал поиграть в Англии, - приводит ESPN слова Халка. - Являюсь большим поклонником этого чемпионата. В этом серьезном турнире всегда заполнены стадионы. С того момента, как я пришел в "Порту", слухи о моем переезде в Англию появляются постоянно. Но этого так и не произошло. У меня еще три года контракта с "Шанхаем", но я могу уйти раньше. Был бы этому очень рад.