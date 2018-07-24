Гжегож Крыховяк: "Счастлив перейти в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк признался, что счастлив присоединиться к железнодорожникам. 28-летний поляк сегодня перешел в московский клуб из "ПСЖ" на правах аренды, которая продлится один год.

- Счастлив подписать контракт с "Локомотивом", - написал Крыховяк в Твиттере.

В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.

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