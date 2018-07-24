Гжегож Крыховяк: "Счастлив перейти в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк признался, что счастлив присоединиться к железнодорожникам. 28-летний поляк сегодня перешел в московский клуб из "ПСЖ" на правах аренды, которая продлится один год.
- Счастлив подписать контракт с "Локомотивом", - написал Крыховяк в Твиттере.
So happy to sign with @fclokomotiv #lokomotiv pic.twitter.com/CzMD2IAz2S– Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) 24 июля 2018 г.
В минувшем сезоне Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич". В составе английского клуба он провел 31 матч и отметился 2 результативными передачами.