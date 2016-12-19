Гвардьола хочет видеть Срну в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" хочет заполучить хорватского защитника "Шахтера" Дарио Срны, сообщает Mundo Deportivo. В услугах 34-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола, который не раз пытался пригласить защитника еще в "Барселону".

Срна мог оказаться в каталонском клубе этим летом, однако стороны так и не смогли договориться об условиях контракта.

В текущем сезоне чемпионата Украины Срна сыграл в 13 матчах, забил один мяч и отдал шесть голевых передач. За "Шахтер" он выступает с 2003 года.