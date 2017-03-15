Гвардьола хочет видеть Кейлора Наваса в "Манчестер Сити"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас попал в сферу интересов "Манчестер Сити". Согласно Mundo Deportivo, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола следит за положением костариканца в мадридской команде и попросил руководство клуба приобрести его, если "Реал" выставит Наваса на транфсер.

Ранее стало известно, что голкипер больше не пользуется доверием у руководства действующего клуба. Несмотря на полную поддержку главного тренера команды Зинедина Зидана, а также одноклубников, президент мадридцев Флорентино Перес убежден в необходимости смены основного вратаря команды.