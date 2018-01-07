"Гуанчжоу" готов заплатить 72 миллиона евро за Обамеянга

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг вновь привлек внимание китайских клубов. Как утверждает Bild, "Гуанчжоу Эвергранд" готов заплатить за 28-летнего игрока сборной Габона 72 миллиона евро. Если дортмундцы не готовы расставаться с габонцем зимой, то китайский клуб готов подождать до лета.

Ранее генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке отметил, что клуб не хочет продавать игрока зимой.

В текущем сезоне Обамеянг сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 3 голевые передачи.