17:12 | Футбол — Трансферы

Груич, которым интересовался ЦСКА, стал игроком "Герты"


"Герта" объявила о переходе хавбека "Ливерпуля"  Марко Груича. 22-летний серб проведет в немецком клубе весь сезон на правах аренды.

Ранее сообщалось, что на полузащитника претендовал ЦСКА

Груич стал игроком "Ливерпуля" в 2016 году. В минувшем сезоне он провел 6 матчей в составе "красных" и не отметился результативными действиями. 

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