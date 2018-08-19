Груич, которым интересовался ЦСКА, стал игроком "Герты"

"Герта" объявила о переходе хавбека "Ливерпуля" Марко Груича. 22-летний серб проведет в немецком клубе весь сезон на правах аренды.

Ранее сообщалось, что на полузащитника претендовал ЦСКА.

Груич стал игроком "Ливерпуля" в 2016 году. В минувшем сезоне он провел 6 матчей в составе "красных" и не отметился результативными действиями.

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