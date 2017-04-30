Гризманн готов на переход в "МЮ", если клуб попадет в Лигу чемпионов

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн раздумывает над предложением "Манчестер Юнайтед", интерес которого подтвердил ранее агент француза. Как сообщает The Mirror, решение Гризманна зависит от результатов "МЮ" в нынешнем сезоне. По данным источника, Гризманн хочет, чтобы английский клуб гарантировал участие в Лиге чемпионов. На настоящий момент в чемпионате Англии "МЮ" занимает пятое место и будет играть еще в полуфинале Лиги Европы.
Сумма трансфера Гризманна должна составить около 120 миллионов евро, как уверяет источник.
Beard
Причина для перехода может быть только одна-цифра в личном контракте.В остальном Атлетико ни чем не хуже МЮ,а в последние годы так и вообще лучше,за последние 4 года 1/4,1/2,и два финала ЛЧ.и в этой ЛЧ ещё вопрос,кто выиграет ЛЧ.И где сегодняшний МЮ?
11:09
Stanislav1989
Гризманн - хороший игрок, но не выдающийся и очень зависимый от партнёров. 50 млн евро - это максимум.
10:30