Гризманн готов на переход в "МЮ", если клуб попадет в Лигу чемпионов

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн раздумывает над предложением "Манчестер Юнайтед", интерес которого подтвердил ранее агент француза. Как сообщает The Mirror, решение Гризманна зависит от результатов "МЮ" в нынешнем сезоне. По данным источника, Гризманн хочет, чтобы английский клуб гарантировал участие в Лиге чемпионов. На настоящий момент в чемпионате Англии "МЮ" занимает пятое место и будет играть еще в полуфинале Лиги Европы.

Сумма трансфера Гризманна должна составить около 120 миллионов евро, как уверяет источник.