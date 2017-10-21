Гримальдо может продолжить карьеру в "МЮ"

Защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Record. По информации источника, в услугах 22-летнего испанца заинтересован главный тренер Жозе Моуринью. Ожидается, что красные дьяволы заплатят за защитника 40 миллионов евро.

Напомним, Гримальдо - воспитанник "Барселоны". Он перешел в клуб из Португалии зимой 2016 года за 2,1 миллиона евро. В этом сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата страны, отдав 1 результативную передачу.

"Бенфика" и "МЮ" - соперники ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Армейцам предстоит провести по одному матчу с каждой из команд. Встреча с португальской командой состоится 22 ноября в Москве. 5 декабря красно-синие на выезде сыграют с английским клубом.