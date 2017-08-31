"Гремиу" подтвердил переход Педру Роши в "Спартак", но затем удалил новость

Пресс-служба "Гремиу" подтвердила переход нападающего Педру Роши в "Спартак". Новость вышла сегодня ночью на официальном сайте клуба, но затем была удалена. Ранее стало известно, что красно-белые заплатят за форварда 12 миллионов евро. 22-летний бразилец подпишет контракт на пять лет и прибудет в расположение "Спартака" 4 сентября.

Отметим, в текущем сезоне Педру Роша вышел на поле в 15 матчах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

В среду стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться четверга, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.