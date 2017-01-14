23:12 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Гранада" приобретет форварда "Боруссии" Д

0
0
0

Нападающий дортмундской "Боруссии" Адриан Рамос близок к переходу в "Гранаду". Согласно El Ideal, клубы практически согласовали все условия трансфера колумбийца, в результате чего "шмели" получат 8-10 миллионов евро. О переходе форварда в испанский коллектив будет объявлено на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в связи с вероятным уходом Рамос "Боруссия" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову и готова предложить за россиянина 10 миллионов евро. Позже в интервью для "СЭ" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб не намерен продавать 26-летнего игрока.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ