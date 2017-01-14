23:12 14 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Гранада" арендует форварда "Боруссии" Д

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Адриан Рамос близок к переходу в "Гранаду". Согласно El Ideal, клубы практически согласовали все условия полугодичной аренды колумбийца, после чего игрок за 8-10 миллионов евро перейдет в китайский "Чунцин Лифань". О переходе форварда в испанский коллектив будет объявлено на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в связи с вероятным уходом Рамос "Боруссия" проявляет интерес к нападающему "Краснодара" Федору Смолову и готова предложить за россиянина 10 миллионов евро. Позже в интервью для "СЭ" генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб не намерен продавать 26-летнего игрока.

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