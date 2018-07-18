Головин не отказывался переходить в "Монако". Торг за игрока идет в диапазоне цены – 30-35 миллионов евро

"СЭ" - о последних новостях по трансферу полузащитника ЦСКА Александра Головина.

Вопрос может решиться сегодня, на игрока претендуют два клуба – "Монако" и "Челси", при этом по состоянию на сегодня предложение монегасков более весомое по деньгам. По информации "СЭ", информация о том, что футболист отказывался переезжать во французский чемпионат, неверна.

Диапазон цены за трансфер футболиста составляет сейчас сумму "30-35 миллионов евро". (Сергей ЕГОРОВ)

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Головина, по оценке transfermarkt.de, составляет 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач.

Все о чемпионате России по футболу