Головин может остаться в "Монако" без Фалькао. На Радамеля претендует "Реал"

Руководство "Реала" проявляет интерес к нападающему и капитану "Монако" Радамелю Фалькао, сообщает Don Balon. Это связано с тем, что после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус" в расположении "королевского клуба" остались всего два номинальных форварда – 30-летний Карим Бензема и 21-летний Борха Майораль.

Если сделка состоится в это трансферное окно, Фалькао станет вторым бывшим игроком "Атлетико", перешедшим в "Реал". Ранее мадридцы подписали контракт с вратарем Тибо Куртуа, защищавшим цвета "матрасников" с 2011 по 2014 год.

По информации издания, место колумбийского форварда в новой команде Александра Головина может занять Альваро Негредо из "Бешикташа".

Напомним, южноамериканский фолрвард выступает за монегасков с лета 2013 года. Его нынешний контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость 32-летнего нападающего, по данным transfermarkt.de, оценивается в 12 миллионов евро. В двух стартовых матчах чемпионата Франции Фалькао провел на поле 113 минут, отметившись голом и нереализованным пенальти.