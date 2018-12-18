Глеб может уйти из БАТЭ. У него есть предложение в Азии

Белорусский журналист Андрей Бондаренко сообщил, что полузащитник БАТЭ Александр Глеб может покинуть клуб в январе. По его словам, у борисовцев намечается перестройка состава, а многие лидеры получили предложения от других команд.

"Может покинуть команду Глеб - у него есть хорошее предложение из одной азиатской лиги. В следующем году это будет, возможно, другой БАТЭ, и сейчас самое время сказать спасибо этой команде", - приводит "Трибуна" слова Бондаренко.

Отметим, контракт Глеба с БАТЭ истекает 31 декабря 2018 года.