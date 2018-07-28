Главный тренер "Лацио" Индзаги подтвердил переход Баделя и Корреа

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги заявил, что полузащитники Милан Бадель и Хоакин Корреа присоединятся к римскому клубу. 29-летний хорват перейдет на правах свободного агента, 23-летний аргентинец - за 16 миллионов евро из "Севильи".

- Бадель - хороший игрок, который улучшит игру нашей команды, - цитирует Индзаги Football Italia. - Переходом Корреа я также доволен, ведь он молодой и качественный футболист.

В минувшем сезоне Бадель провел 27 матчей в составе "Фиорентины", забил 2 гола и отдал1 результативную передачу. Корреа принял участие в 39 встречах за "Севилью", забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.