Главный скаут "Боруссии" Д перешел в "Арсенал" за один миллион евро

Главный скаут дортмундской "Боруссии" Свен Мислинтат перешел на работу в "Арсенал", информирует пресс-служба лондонцев. Отмечается, что Мислинтат возглавил селекционную службу "канониров". По неофициальной информации, за селекционера "Арсенал" выплатил "шмелям" один миллион евро.

В числе трансферных заслуг Мислинтата считаются переходы в "Боруссию" Пьер-Эмерика Обамеянга, Матса Хуммельса, Якуба Блащиковски, Невена Суботича, Свена Бендера, Роберта Левандовски и Усмана Дембеле. 45-летний немец работал в "Боруссии" с 2009 года.