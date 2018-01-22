Глава Египетской футбольной ассоциации призвал Салаха перейти в "Реал"

Президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Або Рида выразил уверенность в том, что летом этого года "Реал" постарается подписать нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Рида заявил, что форвард должен согласиться на переход в "Королевский клуб", поскольку этот трансфер "станет прорывом для футбола в Египте".

В текущем сезоне 25-летний форвард на клубном уровне провел 30 матчей в двух турнирах, забив 24 гола и 9 раз ассистировав партнерам.