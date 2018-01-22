13:18 | Футбол — Трансферы

Глава Египетской футбольной ассоциации призвал Салаха перейти в "Реал"

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Президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Або Рида выразил уверенность в том, что летом этого года "Реал" постарается подписать нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Рида заявил, что форвард должен согласиться на переход в "Королевский клуб", поскольку этот трансфер "станет прорывом для футбола в Египте".

В текущем сезоне 25-летний форвард на клубном уровне провел 30 матчей в двух турнирах, забив 24 гола и 9 раз ассистировав партнерам.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Храбрец*

Перес знает - кому проплатить)

14:23

shpasic

пусть и наш "глава" призовёт Смолова перейти в Реал.

13:36

Serenky25

Спартак усилит. Реал вряд ли.

13:33

rusfed 2.0

Там саудовцы уже все места выкупили ))

13:24

Рюрик 09

Дело за малым - уведомить Реал, что они должны "постараться подписать Салаха".))))))))))))))))))))

13:21