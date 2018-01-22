Глава Египетской футбольной ассоциации призвал Салаха перейти в "Реал"

Президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Або Рида выразил уверенность в том, что летом этого года "Реал" постарается подписать нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Рида заявил, что форвард должен согласиться на переход в "Королевский клуб", поскольку этот трансфер "станет прорывом для футбола в Египте".
В текущем сезоне 25-летний форвард на клубном уровне провел 30 матчей в двух турнирах, забив 24 гола и 9 раз ассистировав партнерам.
Храбрец*
Перес знает - кому проплатить)
14:23
shpasic
пусть и наш "глава" призовёт Смолова перейти в Реал.
13:36
Serenky25
Спартак усилит. Реал вряд ли.
13:33
rusfed 2.0
Там саудовцы уже все места выкупили ))
13:24
Рюрик 09
Дело за малым - уведомить Реал, что они должны "постараться подписать Салаха".))))))))))))))))))))
13:21