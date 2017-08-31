Гиголаев перешел из "Амкара" в "Ахмат"

Полузащитник Роланд Гиголаев стал игроком "Ахмата", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 27-летним игроком рассчитан на три года.

Гиголаев выступал за "Амкар" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 22 матча во всех клубных турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне хавбек сыграл в трех встречах.

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