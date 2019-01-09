Гендиректор "Уфы": "Хосонов входит в сферу наших интересов"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал интерес к полузащитнику ЦСКА Хетагу Хосонову. Ранее появилась информация, что клуб из Башкирии намерен арендовать хавбека до конца сезона.

– По этому игроку пока переговоров не ведем, – сказал Газизов. – Мы знаем

Хосонова, и он входит в сферу наших интересов. В это трансферное окно мы еще можем вернуться к обсуждению по этому полузащитнику.

В этом сезоне РПЛ 20-летний Хосонов провел 5 матчей за ЦСКА, а остальное время восстанавливался от травмы. (Евгений Белоусов)

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