Гендиректор "Рубина": "Клуб выплатит М'вила значительно меньше, чем 10 миллионов евро"

Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов опроверг информацию о том, что клуб выплатит 10 миллионов евро полузащитнику Янну М'вила за расторжение контракта. По словам руководителя, франзцузский футболист получит меньшую компенсацию. Напомним, что М'вила заключил контракт с "Сент-Этьеном" на правах свободного агента.

– Контракт "Рубина" с Янном М'вила был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, – цитирует "Бизнес Online" Саяхова. – Мы не можем озвучивать сумму, которую клуб будет должен выплатить игроку, но она значительно меньше, чем 10 миллионов евро. Спрос на М'вила от других клубов был, но игроку не удалось договориться по зарплате.