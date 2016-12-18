17:30 | ФУТБОЛ — Трансферы

Гендиректор "Монако": "Возвращение Траоре из ЦСКА зимой невозможно"

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Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что нападающий клуба Ласина Траоре зимой не вернется из ЦСКА. 26-летний ивуарийский форвард перешел в ЦСКА из "Монако" летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. В текущем сезоне Траоре провел за ЦСКА 21 матч и забил шесть голов.

– Договор аренды Траоре не предусматривает досрочного расторжения, – цитирует ТАСС Васильева. – Возвращение в "Монако" сейчас невозможно, так как команда полностью укомплектована и на сегодняшний день располагает лучшим нападением в Европе. Вместе с тем, в связи с тем, что ЦСКА более не участвует в еврокубках, "Монако" заинтересован в рамках зимнего трансферного окна в поиске варианта, отвечающего интересам "Монако", игрока и ЦСКА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3883833

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Тополь-М

Вперёд спартак, с такими болельщиками, как ты, свинарню разгонять надо.

18:30

spetrov

вперёд Спартак!, ты-то куда, чудо природы. :) Вы выиграйте сначала хоть что-то.

17:56

shpasic

у Монако лучшее нападение в Европе? а как же Краснодар?

17:55

вперёд Спартак!

Траоре как раз нападающей уровня конюшни, поэтому непонятно, что Гинер "воротит нос".))))))))))))))))))))))

17:52

spetrov

Думаю, нам стоит даже немного доплатить за его уход. :)

17:45

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Материалы других СМИ