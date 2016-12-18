Гендиректор "Монако": "Возвращение Траоре из ЦСКА зимой невозможно"

Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что нападающий клуба Ласина Траоре зимой не вернется из ЦСКА. 26-летний ивуарийский форвард перешел в ЦСКА из "Монако" летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. В текущем сезоне Траоре провел за ЦСКА 21 матч и забил шесть голов.
– Договор аренды Траоре не предусматривает досрочного расторжения, – цитирует ТАСС Васильева. – Возвращение в "Монако" сейчас невозможно, так как команда полностью укомплектована и на сегодняшний день располагает лучшим нападением в Европе. Вместе с тем, в связи с тем, что ЦСКА более не участвует в еврокубках, "Монако" заинтересован в рамках зимнего трансферного окна в поиске варианта, отвечающего интересам "Монако", игрока и ЦСКА.
Тополь-М
Вперёд спартак, с такими болельщиками, как ты, свинарню разгонять надо.
18:30
spetrov
вперёд Спартак!, ты-то куда, чудо природы. :) Вы выиграйте сначала хоть что-то.
17:56
shpasic
у Монако лучшее нападение в Европе? а как же Краснодар?
17:55
вперёд Спартак!
Траоре как раз нападающей уровня конюшни, поэтому непонятно, что Гинер "воротит нос".))))))))))))))))))))))
17:52
spetrov
Думаю, нам стоит даже немного доплатить за его уход. :)
17:45