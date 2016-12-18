Гендиректор "Монако": "Возвращение Траоре из ЦСКА зимой невозможно"

Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что нападающий клуба Ласина Траоре зимой не вернется из ЦСКА. 26-летний ивуарийский форвард перешел в ЦСКА из "Монако" летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. В текущем сезоне Траоре провел за ЦСКА 21 матч и забил шесть голов.

– Договор аренды Траоре не предусматривает досрочного расторжения, – цитирует ТАСС Васильева. – Возвращение в "Монако" сейчас невозможно, так как команда полностью укомплектована и на сегодняшний день располагает лучшим нападением в Европе. Вместе с тем, в связи с тем, что ЦСКА более не участвует в еврокубках, "Монако" заинтересован в рамках зимнего трансферного окна в поиске варианта, отвечающего интересам "Монако", игрока и ЦСКА.