Гендиректор "Крыльев Советов": "У нас есть интерес к Ананидзе"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что волжский клуб может пополнить состав 26-летним полузащитником "Спартака" Джано Ананидзе. Ранее на Совете директоров красно-белых, по данным "СЭ", было принято решение расстаться с Ананидзе, Сальваторе Боккетти, Ивелином Поповым и Александром Самедовым.

– Интерес к Ананидзе у "Крыльев Советов" есть, но будет ли это полноценный трансфер или аренда, я бы пока говорить не хотел. Надеюсь, всех новичков назовем, когда команда соберётся в Москве, – сказал Шашков. (Андрей Сизякин)