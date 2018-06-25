Гендир "Динамо": "Клуб примет все разумные шаги, чтобы Ташаев остался"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров заявил, что клуб постарается оставить Александра Ташаева в клубе, но решение будет за самим игроком.

– Ташаев нужен "Динамо", мы хотим, чтобы он остался в клубе. И мы со своей стороны примем все разумные шаги, чтобы спортсмен остался у нас и лучше сформировался. И как личность, и как футболист. Постараемся его оставить, поговорим с ним, а дальше это будет его решение, – приводит слова Федорова канал клуба в Youtube.

По данным "СЭ", 4 июля Ташаев покинет "Динамо". На следующий день он перейдет в другой клуб. С высокой долей вероятности, хавбек станет игроком "Спартака".

Ташаев в прошедшем сезоне провел в составе "Динамо" 28 матчей и отметился 7 забитыми мячами.