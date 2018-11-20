"Гэлакси" планирует сохранить в команде Ибрагимовича

"Лос-Анджелес Гэлакси" хочет сохранить нападающего Златана Ибрагимовича. Технический директор клуба Йован Кировский заявил, что в команде работают над тем, чтобы швед решил остаться.

- Он лучший игрок, который пришел в американскую лигу, - приводит Football Italia слова Ибрагимовича. - Он всегда хочет выигрывать и забивать. Контракт Ибрагимовича не истекает, у него еще есть год по соглашению с нами. Мы хотим, чтобы он был счастлив в нашей команде, и мы работаем над тем, чтобы он мог продолжать играть за "Гэлакси".

Он особенный игрок, уникальный для нас. Забить столько голов и отдать столько голевых передач в его возрасте после травмы в "Манчестер Юнайтед" просто невероятно. Есть много отличных игроков, но никто не похож на него.

37-летний Ибрагимович в этом году в MLS забил 22 мяча в 25 матчах, выступая за "Лос-Анджелес". Его контракт с американским клубом подходит к концу. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет "Реал" и "Милан".

Ибрагимович защищал цвета "Милана" с 2010 по 2012 год. В составе красно-черных он провел 85 матчей, забил 56 голов и помог выиграть чемпионат и Суперкубок Италии в 2011 году. В Испании форвард выступал за "Барселону" с 2009-го по 2011-й год, в составе которой становился чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Клубного чемпионата мира.