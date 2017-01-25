"Гэлакси" интересуется Хавьером Эрнандесом

Нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес привлек внимание к своей персоне со стороны клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает Goal. "Гэлакси" ищет себе звездных новичков после ухода из команды Робби Кина и Стивена Джеррарда. Ранее 28-летний мексиканец заявлял, что североамериканская лига привлекает его больше, чем чемпионат Китая. В текущем сезоне Эрнандес сыграл в 24 матчах, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к Эрнандесу со стороны другого клуба MLS - "Лос-Анджелеса", который только со следующего года начнет выступления в лиге.