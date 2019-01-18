Гасилин покинул "Академику"

Бывший нападающий "Зенита" и "Амкара" Алексей Гасилин покинул португальскую "Академику"​. Об этом 22-летний россиянин сообщил в своем Инстаграме.

– Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и команду менеджеров! Все мне очень помогли и были очень дружелюбны! Я чувствовал себя очень хорошо и считал команду своей второй семьей. Я был счастлив играть и бороться за победы команды. Но это футбольная жизнь, и мы должны сказать друг другу "до свидания". Желаю всем добра! Всех обнимаю! – подписал фотографию Гасилин в Инстаграме.