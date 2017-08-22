Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:17 | Футбол — Трансферы

"Ганновер" подтвердил трансфер Жонатаса

1

"Ганновер" на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего "Рубина" Жонатаса. Соглашение между бразильским форвардом и немецким клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.

В "Ганновере" Жонатас будет выступать под 9-м номером. Во вторник, 22 августа, он проведет первую тренировку в новой команде.

Напомним, бразилец выступал за "Рубин" с 2016 по 2017 год. За это время он провел в чемпионате России 31 матч, забив 13 голов.

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Дядька

Это потеря для РФПЛ. Такого напа в нашем чемпионате больше нет. Что бы не говорил Бекиич, Бухаров послабее.

11:32