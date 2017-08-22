"Ганновер" подтвердил трансфер Жонатаса

"Ганновер" на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего "Рубина" Жонатаса. Соглашение между бразильским форвардом и немецким клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.
В "Ганновере" Жонатас будет выступать под 9-м номером. Во вторник, 22 августа, он проведет первую тренировку в новой команде.
Напомним, бразилец выступал за "Рубин" с 2016 по 2017 год. За это время он провел в чемпионате России 31 матч, забив 13 голов.
Offensiv-Zugang: @Jonathasjesus22 wechselt von Rubin #Kasan zu Hannover 96. 👉https://t.co/EmkvMF5Kdn #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/fHDCEY2kLo– Hannover 96 (@Hannover96) 22 августа 2017 г.
Дядька
Это потеря для РФПЛ. Такого напа в нашем чемпионате больше нет. Что бы не говорил Бекиич, Бухаров послабее.
11:32