"Ганновер" подтвердил трансфер Жонатаса

"Ганновер" на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего "Рубина" Жонатаса. Соглашение между бразильским форвардом и немецким клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.

В "Ганновере" Жонатас будет выступать под 9-м номером. Во вторник, 22 августа, он проведет первую тренировку в новой команде.

Напомним, бразилец выступал за "Рубин" с 2016 по 2017 год. За это время он провел в чемпионате России 31 матч, забив 13 голов.