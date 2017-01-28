22:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Гамбург" заплатит 10 миллионов евро за игрока "Гремиу"

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"Гамбург" близок к приобретению полузащитника "Гремиу" Уолласа, сообщает Paulo Freitas. Это подтвердил главный тренер бразильского клуба Ренату Гаучу. Ожидается, что сделка будет завершена во вторник, а сумма трансфера составит порядка 10 миллионов евро.

Портал transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 9 миллионов евро. Уоллас является воспитанником "Гремиу" и выступает за клуб с 2014 года. Всего на его счету 107 игр за клуб, в которых он забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Также он провел два матча в составе сборной Бразилии.

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Материалы REN-TV

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