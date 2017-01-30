"Гамбург" объявил о покупке Уолласа

"Гамбург" объявил о приобретении полузащитника "Гремиу" Уолласа. Контракт с бразильцем рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что немецкий клуб заплатит за 21-летнего футболиста порядка 10 миллионов евро. Уоллас является воспитанником "Гремиу" и выступал за клуб с 2014 года. Всего на его счету 107 игр за клуб, в которых он забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Также он провел два матча в составе сборной Бразилии.

– Я очень рад быть здесь, – цитирует сайт "Гамбурга" Уолласа. – Для меня важно быстро привыкнуть к новой команде, чтобы сразу показать на поле свою полезность. Надеюсь, что смогу помочь команде в сложной ситуации, которая сложилась в этом сезоне.