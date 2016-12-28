Галлиани проведет встречу с агентом Луиза Адриану

Первый вице-президент "Милана" Адриано Галлиани сегодня в Рио-де-Жанейро встретится с агентом форварда Луиза Адриану Жилмаром Велозом, утверждает La Gazzetta dello Sport. На встрече, которая должна была состояться еще вчера, будет обсуждаться переход 29-летнего бразильца в "Спартак". Стороны постараются найти оптимальный вариант трансфера.

Напомним, что игрок проводит в Бразилии отпуск. Продажа форварда выгодна "Милану" – помимо суммы компенсации, составляющей 7-8 миллионов евро, итальянская команда сэкономит еще около 25 миллионов на его зарплате (контракт Луиза Адриану действует до 2020 года).

Луиз Адриану все ближе к "Спартаку"