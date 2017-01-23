Галлиани опроверг интерес "Милана" к Фернандесу

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что клуб не интересуется защитником ЦСКА Мариу Фернандесом, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что итальянский клуб постарается приобрести 26-летнего россиянина бразильского происхождения в случае ухода из команды Маттиа Де Шильо, который может продолжить карьеру в Китае.

– Милан не интересуется Фернандесом, – цитирует ТАСС Галлиани.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провел в чемпионате России 17 матчей и сделал две результативные передачи. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.