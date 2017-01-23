Галлиани опроверг интерес "Милана" к Фернандесу

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что клуб не интересуется защитником ЦСКА Мариу Фернандесом, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что итальянский клуб постарается приобрести 26-летнего россиянина бразильского происхождения в случае ухода из команды Маттиа Де Шильо, который может продолжить карьеру в Китае.
– Милан не интересуется Фернандесом, – цитирует ТАСС Галлиани.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провел в чемпионате России 17 матчей и сделал две результативные передачи. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.
П_о_в_а_р
Вот ведь врёт... Все интересуются Фернандесом. Иначе как его подороже в Спартак загнать.
20:10 23 января
merniloskut
Прямо предпродажная подготовка...
19:24 23 января