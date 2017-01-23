19:21 23 января | ФУТБОЛ — Трансферы

Галлиани опроверг интерес "Милана" к Фернандесу

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Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что клуб не интересуется защитником ЦСКА Мариу Фернандесом, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что итальянский клуб постарается приобрести 26-летнего россиянина бразильского происхождения в случае ухода из команды Маттиа Де Шильо, который может продолжить карьеру в Китае.

Милан не интересуется Фернандесом, – цитирует ТАСС Галлиани.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провел в чемпионате России 17 матчей и сделал две результативные передачи. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3965069

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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Вот ведь врёт... Все интересуются Фернандесом. Иначе как его подороже в Спартак загнать.

20:10 23 января

merniloskut

Прямо предпродажная подготовка...

19:24 23 января

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Материалы других СМИ