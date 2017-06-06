"Галатасараю" нужен нападающий "Арсенала"

"Галатасарай" в летнее трансферное окно хочет приобрести у "Арсенала" нападающего Джоэла Кэмпбелла. Как сообщает Fanatik, стамбульский клуб видит в 24-летнем костариканце замену вингеру Бруме, который переберется в "Лейпциг". Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан еще на один год.

В минувшем сезоне Кэмпбэлл на правах аренды выступал за лиссабонский "Спортинг", заплативший за аренду 3 миллиона евро. На счету костариканского форварда 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.