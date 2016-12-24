"Галатасарай" заинтересован в приобретении у "Рубина" Жонатаса

"Галатасарай" проявляет интерес к форварду "Рубина" Жонатасу, утверждает Fotospor. По информации источника, стамбульский клуб готов заплатить за 27-летнего бразильца, в котором видит замену травмированному Колбейдну Сигтоурссону, 7 миллионов евро. В текущем сезоне Жонатас, перебравшийся в российскую команду летом, забил 8 голов в 16 матчах во всех турнирах.
Lunatic Pride
Ага, щаззз. Жонатас - очень стабильный и полезный парень. И я не удивлен интересом Галатасарая. Вот только "Рубину" надо же и зарабатывать как-то. Покупали его за те же 7 лямов, так пусть продают теперь за 8. Единственное, что сам Жонатас может начать канючить, что хочет в теплую Турцию. Тем более с его склонностью к переездам...
17:09