14:25 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Галатасарай" рассматривает Таски в качестве замены Азизу

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"Галатасарай" готов составить конкуренцию "Трабзонспору" в борьбе за защитника "Спартака" Сердара Таски, утверждает AMK Spor. Стамбульский клуб рассматривает 29-летнего игрока, у которого летом заканчивается срок действия соглашения с красно-белыми, в качестве замены Сердару Азизу, получившему травму. Игрок обороны "Галатасарая" из-за разрыва крестообразных связок выбыл до конца сезона. В текущем сезоне Таски из-за проблем со здоровьем сыграл всего в 9 матчах во всех турнирах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lordblack

Так Транзоспором уже стукнули по рукам. Сердар уже послезавтра летит в Турцию заключать контракт.

14:55

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