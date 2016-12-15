00:49 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Галатасарай" не готов заплатить "Спартаку" 3,5 миллиона евро за Боккетти

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Руководство "Спартака" готово расстаться с защитником Сальваторе Боккетти не менее, чем за 3,5 миллиона евро, утверждает Hurriyet. При этом, по информации источника, "Галатасарай", который проявляет интерес к 30-летнему итальянцу, не готов заплатить красно-белым такую сумму. Ранее сообщалось, что стамбульский клуб предложит защитнику более выгодные условия, чем "Спартак" и готов платить футболисту 2,5 миллиона евро в год.

Боккетти в нынешнем розыгрыше чемпионата России провел 11 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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