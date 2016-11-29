"Галатасарай" хочет купить у "Спартака" Боккетти за 2 миллиона

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти может перейти в "Галатасарай", утверждает fotospor.com. По информации турецкого издания, итальянца не устраивают условия, предложенные московским клубом. Стоимость трансфера составит примерно 2 миллиона евро, столько же составит его годичная зарплата. Сделка состоится уже этой зимой.

Боккетти защищает цвета "Спартака" с 2013 года, его соглашение истекает в конце текущего сезона. Защитник пропустил последние четыре тура чемпионата России из-за проблем со здоровьем.