"Галатасарай" готов выкупить у "Реала" Коэнтрау

Защитник "Галатасарая" Лионель Кароль летом, скорее всего, покинет клуб. Согласно AS, на трансфере француза "львы" планируют заработать 5-6 миллионов евро, которые затем они хотят потратить на покупку защитника "Реала" Фабиу Коэнтрау.

Как утверждает источник, ускорить переезд португальца в Турцию могут дружеские отношения главных тренеров команд – Зинедина Зидана и Игора Тудора. В текущем сезоне Коэнтрау принял участие лишь в четырех играх команды во всех турнирах. Ранее сам футболист заявил, что в сегодняшней форме не соответствует уровню "Королевского клуба".