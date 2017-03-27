ГАИС продлил аренду Алиева из ЦСКА до конца года

ЦСКА в своем официальном "Твиттере" сообщил, что нападающий Алибек Алиев продолжит выступать за шведский клуб ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года. 20-летний футболист играет за московский клуб с 2015 года, куда перешел из шведского "Эльфсборга".
В прошлом сезоне второго дивизиона Швеции на его счету 9 матчей и два гола. Первый матч нового сезона состоится 2 апреля.
Шведский нападающий Алибек Алиев будет выступать за ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года #ЦСКА pic.twitter.com/gnpT6g7cM7– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 27 марта 2017 г.
shpasic
он ещё и швед?
18:52
Dzaga
9 матчей, 2 гола, 2 дивизион Швеции....
17:40