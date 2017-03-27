17:30 | ФУТБОЛ — Трансферы

ГАИС продлил аренду Алиева из ЦСКА до конца года

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ЦСКА в своем официальном "Твиттере" сообщил, что нападающий Алибек Алиев продолжит выступать за шведский клуб ГАИС на правах аренды до 31 декабря 2017 года. 20-летний футболист играет за московский клуб с 2015 года, куда перешел из шведского "Эльфсборга".

В прошлом сезоне второго дивизиона Швеции на его счету 9 матчей и два гола. Первый матч нового сезона состоится 2 апреля.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

он ещё и швед?

18:52

Dzaga

9 матчей, 2 гола, 2 дивизион Швеции....

17:40

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