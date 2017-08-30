Габриэл Жезус: "Я ничего не советовал Луану, но он может играть в топ-клубе Европы"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус отметил, что не разговаривал с форвардом "Гремиу" Луаном по поводу его будущего. Ранее появилась информация, согласно которой игрок "горожан" посоветовал своему другу не переходить в "Спартак" и дождаться предложения от европейского топ-клуба.

- Не только я знаю, что Луан способен заиграть в одном из топ-клубов Европы, - приводит UOL слова Жезуса. - Не знаю, кто сказал, что я посоветовал ему подождать предложения от другого клуба. Мы действительно друзья. Он достаточно скромный и может сам сделать выбор.

Напомним, по последней информации, руководители "Спартака" в данный момент находятся в Бразилии, где пытаются убедить Луана подписать контракт. Форвард пока раздумывает, но может дать ответ в любой момент до закрытия трансферного окна.